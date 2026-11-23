При столкновении автобуса и легковушки в Удмуртии пострадали три человека
Авария произошла на трассе Сарапул—Киясово
Три человека получили травмы в результате столкновения автобуса ПАЗ и автомобиля SsangYong на трассе Сарапул—Киясово в Сарапульском районе Удмуртии. ДТП произошло 21 ноября около 7:30 на 32-м километре дороги, сообщила Госавтоинспекция Удмуртии.
По предварительным данным, 41-летний водитель автобуса при развороте не уступил дорогу встречному автомобилю под управлением 39-летнего мужчины. В результате столкновения травмы получили оба водителя и 44-летняя пассажирка автобуса.
После аварии инспекторы ДПС проверили водителя легкового автомобиля на состояние опьянения. По результатам проверки прибор показал наличие алкоголя, однако водитель не согласился с результатом и отказался от прохождения медицинского освидетельствования.
В отношении него составили административный протокол по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ. Автомобиль задержали. Отказ от медицинского освидетельствования влечет штраф 45 тыс. руб. и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет.