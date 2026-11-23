Спрос на новостройки и апарт-отели в Сочи упал на 43%
За 10 месяцев 2026 года количество сделок с новостройками и апартаментами в Сочи сократилось на 43% год к году. Об этом «Ъ-Сочи» сообщила директор по исследованиям консалтинговой компании Macon Ольга Змиевская.
В сегменте многоквартирного жилья было заключено около 500 договоров долевого участия. Это на 36% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В апарт-отелях количество сделок снизилось на 50%, до 430.
Госпожа Змиевская объяснила, что в жилом сегменте снижение спроса связано с сужением предложения: на рынке ощущается дефицит площадок под комплексную застройку. При этом цены представленных объектов «очень высокие».
В сегменте апарт-отелей на спрос давят максимальные на всем побережье цены и конкуренция со стороны других курортных направлений России, отметила спикер.