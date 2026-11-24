«Наш ритейл теперь стал не офлайновым, а онлайновым. Это очень большое изменение. Мы, как потребители, приходя в магазин, делаем покупку и думаем об этом процессе. А когда что-то делаем онлайн, то при этом заняты чем-то еще. И вместо того чтобы совершать шопинг, решаем какую-то одну задачу, вторую, третью и заодно думаем, что купить. Это очень сильно меняет характер наших взаимоотношений с ритейлом, с товарами, с брендами», — отметил Федор Вирин.