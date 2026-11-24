Альфа-Конфа Ритейл: как не упустить эпоху ИИ-коммерции
В Челябинске впервые прошла Альфа-Конфа Ритейл, собравшая около 1,5 тыс. представителей малого бизнеса: директоров магазинов, сетей, аптек, бьюти-салонов, фитнес-клубов и маркетплейсов. Концертный зал ТРК «Таганай» стал площадкой для бизнес-шоу. Эксперты обсуждали тренды отрасли, инструменты и роль нейросетей во взаимодействии «потребитель – продукт – бренд».
«Сегодня мы впервые представляем отраслевую версию Альфа-Конфы. Для нашего региона это важное событие. Мы собрали всех предпринимателей на одной площадке, потому что ритейл – это одна из ключевых отраслей экономики. Видим запрос предпринимателей на живое общение, на обмен опытом. Уверен, что за эти несколько часов предприниматели для себя найдут новые инсайты, знакомства, партнеров. И это станет точкой роста для их бизнеса», – объяснил региональный управляющий Альфа-банка в Челябинской области Сергей Снетков.
Директор Data Insight, вице-президент Ассоциации развития интерактивной рекламы Федор Вирин, прежде чем рассказать о будущем ритейла, обрисовал текущее положение дел.
«Наш ритейл теперь стал не офлайновым, а онлайновым. Это очень большое изменение. Мы, как потребители, приходя в магазин, делаем покупку и думаем об этом процессе. А когда что-то делаем онлайн, то при этом заняты чем-то еще. И вместо того чтобы совершать шопинг, решаем какую-то одну задачу, вторую, третью и заодно думаем, что купить. Это очень сильно меняет характер наших взаимоотношений с ритейлом, с товарами, с брендами», — отметил Федор Вирин.
Ренат Агзамов («Народный кондитер») считает, что ничто не заменит живого общения продавца с покупателем.
«Сегодня людям хочется внимания, добра и тепла, и ни один искусственный интеллект этого не даст. Это может подарить продавец своей улыбкой и обаянием», – говорит Ренат Агзамов.
Свое мнение высказала и директор малого и микробизнеса Альфа-банка Оксана Малоземова.
«Банк помогает в поиске поставщиков, анализе конкурентов, взаимодействии с налоговыми органами и логистике. Мы видим нестандартное мышление предпринимателей и снова говорим: «Ты делаешь все не так, продолжай!», – комментирует Оксана Малоземова.
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