По данным следствия, 19 апреля 2026 года во время представления неисправность механизма ограждения манежа позволила тигру проникнуть в зрительный зал. Животное не менее пяти минут находилось среди зрителей, в том числе малолетних детей, создавая угрозу их жизни и здоровью.