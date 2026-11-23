В Ростове-на-Дону суд рассмотрит дело о вырвавшемся в цирке тигре
Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону рассмотрит уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя Николая Довгалюка, обвиняемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, в том числе детей до шести лет (п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.
По данным следствия, 19 апреля 2026 года во время представления неисправность механизма ограждения манежа позволила тигру проникнуть в зрительный зал. Животное не менее пяти минут находилось среди зрителей, в том числе малолетних детей, создавая угрозу их жизни и здоровью.
«По версии органов предварительного следствия, обвиняемый, являясь индивидуальным предпринимателем и организатором цирковых представлений с использованием опасных хищных животных — тигров, не обеспечил надлежащее качество и безопасность оказываемых услуг», — говорится в сообщении.
Уголовное дело поступило в суд и находится на стадии принятия к производству.