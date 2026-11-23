Назначен новый замминистра промышленности Челябинской области
Заместителем министра промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области назначена Анна Зимина. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.
Анне Зиминой не установили испытательный срок на новой должности. С 2023 года она работала замначальника Главного управления по труду и занятости региона. До этого занимала пост заместителя начальника управления внешнеэкономических связей министерства экономического развития области.