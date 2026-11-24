В ЛУКОЙЛе выстроена четкая и последовательная система подготовки кадров, проводятся профориентационные мероприятия, экскурсии для школьников, общение с профессионалами. Студенты проходят практику на производстве, чтобы лучше представлять свою будущую профессию. «Все работники компании готовы помогать, обучать и делиться знаниями, навыками и компетенциями с молодыми специалистами. У нас на заводе развита система наставничества, более опытные коллеги всегда готовы помочь с любой задачей», – добавил Никита Кифель. ЛУКОЙЛ дает возможности для раскрытия потенциала и дальнейшего роста и развития в рамках компании.