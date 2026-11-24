ЛУКОЙЛ представил свой стенд на выставке «Образование и карьера»
В рамках ежегодной выставки-форума «Образование и карьера» в Перми компания «ЛУКОЙЛ» представила свой стенд, на котором школьники и студенты смогли узнать о возможностях для работающей в компании молодежи. Кроме того, молодые люди на личных историях подтвердили, что их карьерные треки результативны и реальны. Одним из участников сессии «Карьера в ЛУКОЙЛе» стал Никита Кифель из «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза».
Никита Кифель подчеркнул необходимость и важность осознанного выбора будущей профессии во время обучения в школе и в университете. «Пермский край – промышленный край. Здесь представлено множество различных предприятий, и особое место занимает нефтяная и химическая промышленность, продукция которой окружает нас с вами повсеместно. Поэтому профессия химика-технолога будет актуальна и востребована всегда», – отметил он.
В Пермском крае представлена полная нефтегазовая вертикаль ЛУКОЙЛа: от геологоразведки и добычи углеводородов до переработки, производства и сбыта готовых нефтепродуктов. Основные производственные звенья компании работают во взаимодействии с научно-проектными, транспортными, энергетическими и сервисными подразделениями, формируют единый технологический комплекс.
При этом ЛУКОЙЛ позволяет совмещать работу, научную деятельность, спорт и творчество. В компании проводятся культурные, социальные, профессионально-научные мероприятия, конкурсы, спортивные соревнования, а также организовываются «обменные» поездки в другие города и волонтерство. ЛУКОЙЛ дает возможность как для профессионального развития, так и для самореализации в других направлениях.
В Пермском крае компания активно развивает общественную деятельность среди молодежи посредством совета молодых специалистов, который создан для адаптации вновь принятых сотрудников и их профессионального развития на предприятиях. В 2026 году в крае было реализовано более 260 различных мероприятий с участием молодых специалистов компании.
В ЛУКОЙЛе выстроена четкая и последовательная система подготовки кадров, проводятся профориентационные мероприятия, экскурсии для школьников, общение с профессионалами. Студенты проходят практику на производстве, чтобы лучше представлять свою будущую профессию. «Все работники компании готовы помогать, обучать и делиться знаниями, навыками и компетенциями с молодыми специалистами. У нас на заводе развита система наставничества, более опытные коллеги всегда готовы помочь с любой задачей», – добавил Никита Кифель. ЛУКОЙЛ дает возможности для раскрытия потенциала и дальнейшего роста и развития в рамках компании.
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»Реклама