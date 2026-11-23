В инфоцентре ВСМ раскрыли детали вокзального комплекса под Великим Новгородом
Будущий вокзальный комплекс для станции «Великий Новгород — ВСМ» сможет вместить 900 пассажиров. Его площадь составит более 3500 кв. м. Об этом сообщили «Ведомости Северо-Запад» со ссылкой на представителя информационного центра ВСМ.
В инфоцентре рассказали, что комплекс вместит три пассажирские платформы и пешеходный тоннель, соединяющий их со зданием вокзала. А также — подземный транзитный переход и благоустроенную территорию с автомобильной парковкой.
Вокзальный комплекс будет расположен в 22 км от Великого Новгорода. Его построят в деревне Подберезье.
Губернатор региона Александр Дронов ранее сообщал, что высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург не пройдет через Великий Новгород напрямую. Это связано с большим количеством охранных обязательств.
В Новгородской области появится еще одна пассажирская станция ВСМ. Речь идет о транспортно-пересадочном узле «Валдай» в Окуловском районе.