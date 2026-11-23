Самые дешевые лоты — квартиры площадью примерно 58–66 кв. м. Их начальная стоимость составляет около 2,8–3,2 млн руб. Жилые дома в Шалушке оценили примерно в 5,3 млн руб. за объект. Например, дом площадью 136 кв. м на улице Асанова, 32, продают вместе с участком площадью около 102 кв. м за 5,30 млн руб. Для этого лота агрегатор торгов указывает цену отсечения около 3,71 млн руб. — на 30% ниже начальной. Покупатель должен внести полную оплату в течение 30 календарных дней после заключения договора.