В КБР выставили на торги 77 объектов недвижимости банкрота почти за 300 млн рублей
Прошлые торги признаны несостоявшимися из-за отсутствия желающих
Финансовый управляющий Кязима Гуртуева выставил на торги 77 объектов недвижимости в Чегемском районе Кабардино-Балкарии. Их совокупная начальная стоимость составляет около 300 млн руб., следует из данных Федресурса.
Имущество разобрали на отдельные лоты: в Чегеме продают квартиры, в селе Шалушка — жилые дома с небольшими земельными участками. Заявки на участие в торгах принимают с 30 ноября 2026 года по 20 января 2027 года. Продажа пройдет в форме публичного предложения, при которой цена снижается по графику.
Самые дешевые лоты — квартиры площадью примерно 58–66 кв. м. Их начальная стоимость составляет около 2,8–3,2 млн руб. Жилые дома в Шалушке оценили примерно в 5,3 млн руб. за объект. Например, дом площадью 136 кв. м на улице Асанова, 32, продают вместе с участком площадью около 102 кв. м за 5,30 млн руб. Для этого лота агрегатор торгов указывает цену отсечения около 3,71 млн руб. — на 30% ниже начальной. Покупатель должен внести полную оплату в течение 30 календарных дней после заключения договора.
Банкротство началось по заявлению ПАО «Банк ВТБ». Арбитражный суд Кабардино-Балкарии признал требование банка обоснованным, а 17 июня 2025 года признал господина Гуртуева банкротом и ввел процедуру реализации имущества. Суд исходил из того, что должник не представил план реструктуризации долга в установленный срок.
Решение о банкротстве Кязим Гуртуев оспаривал в апелляции. 15 октября 2025 года Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил его жалобу без удовлетворения, а решение первой инстанции — в силе. В судебном деле среди участников также указаны Россельхозбанк, налоговая служба, региональные органы и представители нескольких компаний, в том числе «Металл Профиль», «Сантехкомплект» и «Спутник».
Продажа недвижимости проходит в интересах кредиторов должника. В сообщении организатора указано, что выставленные объекты находятся в залоге у ВТБ. До нынешнего публичного предложения управляющий уже пытался продать имущество на аукционе. Прием заявок на предыдущие торги завершился 12 февраля 2026 года, но аукцион признали несостоявшимся. После этого имущество стали выставлять поэтапно на публичное предложение, а новое сообщение объединяет 77 объектов в одной процедуре.
Лоты включают квартиры в Чегеме, в том числе в домах на Баксанском шоссе, и дома в Шалушке — на улицах Солнечной, Изумрудной и Асанова. Стоимость каждого объекта определена отдельно; в извещении приведены кадастровые номера, площади и адреса. Организатор торгов — финансовый управляющий Алексей Скрынник. После подведения итогов он должен направить победителю проект договора в течение пяти дней. Участник, предложивший подходящую цену, затем оплатит покупку на счет должника.