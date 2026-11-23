На маршруте №407/2 «Таганрог — Федоровка» рейсы из Таганрога назначены на 12:00 и 17:30, из Федоровки — на 06:30, 13:30 и 19:00. Временная схема не предусматривает остановку в селе Андреево-Мелентьево.