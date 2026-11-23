В Неклиновском районе изменили расписание пяти автобусов
В Неклиновском районе временно изменили расписание пяти автобусных маршрутов, связывающих Таганрог с сельскими населенными пунктами. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта Ростовской области.
Корректировки затронули направления на Амарково, Федоровку, Грузиново и Дарьевку. Автобус №385 «Таганрог — Амарково» отправляется из Таганрога в 10:30 и 15:00, в обратном направлении — в 06:10, 12:20 и 17:20.
На маршруте №407/2 «Таганрог — Федоровка» рейсы из Таганрога назначены на 12:00 и 17:30, из Федоровки — на 06:30, 13:30 и 19:00. Временная схема не предусматривает остановку в селе Андреево-Мелентьево.
Автобус №387/2 «Таганрог — Грузиново» отправляется из Таганрога в 09:50, 12:50 и 17:15, из Грузиновки — в 06:15, 11:00, 14:05 и 18:20.
На маршруте №388 «Таганрог — Дарьевка» рейсы из Таганрога предусмотрены в 07:20, 12:00 и 17:20, из поселка Павлово-Мануйловского — в 05:45, 09:10, 14:00 и 19:20.
Автобус №407/1 «Таганрог — Федоровка» отправляется из Таганрога в 08:20 и 16:00, из Федоровки — в 05:10, 10:30 и 17:50.
Маршруты №387/2, 407/1 и 388 отправляются от остановки «Центральный рынок» в Гоголевском переулке. На них также предусмотрены остановки в селах Покровском и Андреево-Мелентьево.