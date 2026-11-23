На пост мэра Копейска претендуют пять человек
Конкурс состоится 26 ноября
Конкурсная комиссия определила кандидатов на пост главы Копейска на предварительном заседании 23 ноября. Участвовать в конкурсе будут пять человек, сообщает пресс-служба городского собрания депутатов.
Зарегистрированными кандидатами признаны:
временно исполняющий обязанности мэра Андрей Арасланов;
директор МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения» Кирилл Корякин;
Евгений Кузнецов;
экоактивист, блогер «Чистомэн» Артур Сиразеев;
член городской общественной палаты Альфия Султанова.
Конкурс состоится в четверг, 26 ноября 2026 года.