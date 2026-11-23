Экс-глава Удмуртии пожелал Ольге Абрамовой верно распределять силы на дистанции
Врио руководителя республики исполнилось 45 лет
Экс-глава Удмуртии Александр Бречалов поздравил врио руководителя региона Ольгу Абрамову с днем рождения и пожелал ей «правильно распределять силы на дистанции». Об этом он написал в Max.
«На этой работе невозможно полностью контролировать свою повестку. Всегда будут новые вопросы, задачи, ситуации. Это марафон, и на нем нужно выбрать правильный для себя темп <...> Никаких сомнений — ты со всем справишься»,— добавил господин Бречалов.
23 ноября Ольге Абрамовой исполнилось 45 лет. Она стала врио главы Удмуртии 29 июля 2026 года. До нее на протяжении почти девяти лет республикой руководил Александр Бречалов.