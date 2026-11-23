«На этой работе невозможно полностью контролировать свою повестку. Всегда будут новые вопросы, задачи, ситуации. Это марафон, и на нем нужно выбрать правильный для себя темп <...> Никаких сомнений — ты со всем справишься»,— добавил господин Бречалов.