Вуз разработал три сценария развития лесного хозяйства до 2030 года. По реалистичному сценарию ежегодно для лесоклиматических проектов можно выявлять около 45,7 тыс. га подходящих земель лесного фонда. Такие проекты предполагают финансирование бизнесом посадок для компенсации углеродного следа. Одним из ограничений исследователи назвали недостаток саженцев с закрытой корневой системой.