Воронежские ученые предложили включить заросшие сельхозземли в лесной фонд
Ученые Воронежского государственного лесотехнического университета (ВГЛТУ) предложили включать в лесной фонд заброшенные земли, заросшие деревьями, улучшить уход за посадками и привлекать бизнес к лесоклиматическим проектам. Предложения подготовлены по итогам трехлетнего исследования по заказу Рослесхоза, сообщает «VRN Град» со ссылкой на ректора вуза Михаила Драпалюка.
По оценке исследователей, за изученный пятилетний период лесистость российских регионов практически не изменилась. Научный руководитель проекта, доцент ВГЛТУ Анна Иванова связала это с пожарами, вырубками, гибелью посадок и недостатками учета лесных земель. Отдельно специалисты отметили проблемы в Центральном федеральном округе, включая Воронежскую область.
Вуз разработал три сценария развития лесного хозяйства до 2030 года. По реалистичному сценарию ежегодно для лесоклиматических проектов можно выявлять около 45,7 тыс. га подходящих земель лесного фонда. Такие проекты предполагают финансирование бизнесом посадок для компенсации углеродного следа. Одним из ограничений исследователи назвали недостаток саженцев с закрытой корневой системой.
В рамках работы ученые также разрабатывали технологию оценки состояния лесосек с помощью беспилотников для определения потерь углерода. Результаты представили на заседании научно-технического совета Рослесхоза.