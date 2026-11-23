А45 в Анапе: новый формат курортной жизни на Черном море
Покупатели курортной недвижимости сегодня обращают внимание не только на расположение объекта, его площадь, архитектуру, но и на качество общественных пространств и возможности для отдыха.
Современный курортный отдых давно вышел за рамки сценария «море рядом»: гостям важно отдыхать, заниматься спортом, расслабляться и проводить время с детьми, не покидая территорию проживания.
Именно такую концепцию предлагает масштабный курортный комплекс А45, который строит в Анапе Группа компаний «Вектор», — пространство, где близость моря, современная архитектура и продуманная инфраструктура складываются в новый формат отдыха на Черноморском побережье.
Комплекс расположен по адресу: Анапа, улица Верхняя дорога, 35 — всего в 750 метрах от Черного моря. В шаговой доступности — песчаные пляжи, за которые туристы так любят Анапу. А близость железнодорожного вокзала и основных транспортных маршрутов делает локацию удобной для гостей из разных регионов России.
Проект объединит шесть корпусов по 420 апартаментов (всего их 2 520). Ключевая особенность комплекса — собственная инфраструктура в каждом корпусе: взрослый и детский бассейны площадью 474 кв. м, фитнес-зона и СПА-пространство. Не нужно планировать поездки в фитнес-клуб или искать бассейн за пределами территории — основные возможности для досуга находятся рядом с апартаментами. Дополняют картину благоустроенная ландшафтная территория с двумя фонтанами, торговая галерея, паркинг и различные пространства для отдыха.
А45 рассчитан на разные форматы: семейные каникулы, поездки на выходные и продолжительное проживание у моря. На официальном сайте проекта представлены различные варианты планировок и комплектации — от предчистовой отделки до полностью готовых решений с мебелью и техникой. Это позволяет выбрать вариант под личные предпочтения и планируемое использование недвижимости.
Анапа продолжает развиваться как одно из популярных направлений внутреннего туризма в России. Город славится мягким субтропическим климатом — здесь около 280 солнечных дней в году, а купальный сезон длится с мая по октябрь. К этому добавляется сама география места: Анапа расположена на берегу Черного моря, на стыке предгорий Кавказа и степей Таманского полуострова, и даже короткая прогулка за пределы города — к виноградникам и лавандовым полям — превращается в отдельное впечатление. Именно сочетание комфортного климата, благоустроенных пляжей и живописных окрестностей делает Анапу привлекательной для самой разной аудитории.
Застройщик и рекламодатель: ООО "СЗ "СтройЮг Недвижимость".
С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте, каталог новостроек/объект/71629.
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С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте, каталог новостроек/объект/71629.
Застройщик входит входит в ГК Вектор.Реклама.