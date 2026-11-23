Анапа продолжает развиваться как одно из популярных направлений внутреннего туризма в России. Город славится мягким субтропическим климатом — здесь около 280 солнечных дней в году, а купальный сезон длится с мая по октябрь. К этому добавляется сама география места: Анапа расположена на берегу Черного моря, на стыке предгорий Кавказа и степей Таманского полуострова, и даже короткая прогулка за пределы города — к виноградникам и лавандовым полям — превращается в отдельное впечатление. Именно сочетание комфортного климата, благоустроенных пляжей и живописных окрестностей делает Анапу привлекательной для самой разной аудитории.