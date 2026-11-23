Претензии кассации также вызвал вывод о необходимости демонтировать ангары, навесы и пристройки. По заключению экспертов, ряд этих сооружений — некапитальные: их можно разобрать и собрать на новом месте без несоразмерного ущерба. При этом суды не установили, что они используются не для производственных целей или мешают реализации прав собственника участка.