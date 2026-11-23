Суд усомнился в законности сноса построек производственной базы в Сочи
Арбитражный суд Северо-Кавказского округа направил на новое рассмотрение спор администрации Сочи с ООО «Спец. УПТК» о сносе построек производственной базы на улице Гагарина. Это следует из постановления, с которым ознакомился «Ъ-Сочи».
Ранее Арбитражный суд Краснодарского края обязал компанию демонтировать мастерскую, несколько зданий, ангар, навесы и пристройки. Кроме того, ответчик должен был вернуть к параметрам технического паспорта четыре реконструированных объекта — производственный цех, прирельсовый склад, камнерезный цех и раздевалку. Апелляция оставила это решение в силе.
Кассация обратила внимание, что три здания — мастерская, объект под литерой «Ф» и здание для обслуживания артезианской скважины — могли быть возведены до июля 1992 года. При этом экспертиза не выявила их реконструкции. Суд указал, что такие обстоятельства требуют дополнительной оценки.
Претензии кассации также вызвал вывод о необходимости демонтировать ангары, навесы и пристройки. По заключению экспертов, ряд этих сооружений — некапитальные: их можно разобрать и собрать на новом месте без несоразмерного ущерба. При этом суды не установили, что они используются не для производственных целей или мешают реализации прав собственника участка.
Земля предоставлена компании в аренду до 2046 года для производственной деятельности. По мнению кассации, само по себе отсутствие в договоре перечня каждого вспомогательного сооружения не доказывает нарушения условий аренды.