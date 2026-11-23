Петербургских водителей предупредили об ограничении движения в трех районах
Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) предупредила петербургских водителей о новых ограничениях движения с 23 и 24 ноября. Изменения затронут три района города.
В Московском районе с 24 ноября по 30 декабря ограничат движение по Пулковскому шоссе от улицы Струве до Орбитальной улицы. Причина — строительство надземного пешеходного перехода.
В Петродворцовом районе с 23 ноября 2026 года по 15 апреля 2027-го полностью закроют проезд по Ботанической улице в Петергофе от Ульяновской улицы до тупика. Там разместят строительный городок.
Во Фрунзенском районе с 23 ноября по 12 января 2027 года ограничат движение по 1-му Обуховскому проезду от 3-го до 2-го Обуховского проезда. Здесь прокладывают инженерные сети. Объезд организуют по технологической дороге.
ГАТИ рекомендует заранее планировать маршруты с учетом ограничений.