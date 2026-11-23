В Омске выбрали помещение для белорусского представительства
В Омске откроется отделение посольства Республики Беларусь в России. Об этом сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко по итогам встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Минске.
«В историческом центре города подобрали помещение для размещения отделения посольства республики. Уверен, что открытие в Омске в ближайшем будущем отделения посольства выведет наше партнерство на новый уровень»,— отметил губернатор. Он возглавляет официальную делегацию региона, прибывшую в Беларусь с рабочим визитом.
По данным сайта белорусского посольства, структуры консульской службы в настоящее время работают в двух сибирских городах — Новосибирске и Красноярске. В Омске работает генеральное консульство Казахстана.