В Дагестане планируют восстановить движение у «Красного моста» 23 ноября
Движение по объездной дороге в районе «Красного моста» в Гергебильском районе Дагестана планируют восстановить 23 ноября в 14:00. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.
Участок дороги обрушился из-за подъема уровня воды в реке Аварское Койсу. По данным местных властей, дорожники уже уложили трубы и завершили устройство насыпи. На месте работает тяжелая техника.
После открытия проезда движение будет осуществляться в штатном режиме, отмечается в сообщении.