В Краснодаре появится новый фонтанный комплекс площадью около 10 тысяч квадратных метров
В Краснодаре реализуют концепцию масштабного фонтанного комплекса на территории квартала бизнес-класса «ГРЕЙД». Новое общественное пространство займет около 10 тыс. кв. метров и создаст новую точку притяжения.
Центральным элементом пространства станут два плавающих фонтана. Для них предусмотрено современное оборудование с RGB-подсветкой. Один из фонтанов сможет формировать струи высотой до 12 метров, второй – до 15 метров.
Вокруг фонтанов сформируют полноценную рекреационную среду. Там появится прогулочный променад, площадки с шезлонгами, перголами и уличной мебелью, а также беседка и зоны для отдыха со столиками.
«Сегодня мы наблюдаем устойчивый тренд на интеграцию водных объектов и озеленения в городскую среду. В условиях жаркого климата фонтаны, водные комплексы и зеленые пространства приобретают особое значение: они не только формируют эстетический облик города, но и повышают комфорт общественных пространств, создают более благоприятный микроклимат и помогают смягчать ощущение жары. Поэтому при проектировании современных городских территорий все больше внимания уделяется комплексному подходу, в котором архитектура, вода и озеленение работают как единая система», – отметила Евгения Стяжкина, директор департамента стратегии продукта СК DOGMA.
Отдельная часть проекта посвящена семейному отдыху. Для детей запроектирована площадка с игровым комплексом, качелями, пружинными качалками и песочницей. Для комфортного пребывания в жаркую погоду предусмотрены теневые навесы, а рядом с игровой зоной – места для отдыха родителей.
Спортивная часть позволит заниматься активностями на открытом воздухе. На площадке разместят скамью для пресса, комплекс из трех турников, а также теннисные столы с теневыми навесами. А чтобы заниматься было комфортнее, уложат резиновое покрытие.
Большое внимание уделено организации комфортного пребывания на территории. В проекте предусмотрены скамейки, кресла, кофейные столики, диваны-качели. Таким образом, пространство рассчитано на разные сценарии использования – от прогулок и спокойного отдыха у воды до занятий спортом и семейного досуга.
«ГРЕЙД» – квартал бизнес-класса в 10 минутах от парка «Краснодар» и 30 минутах от центра города. Его отличает богатая социальная инфраструктура, в том числе образовательные, культурные и спортивные объекты: четыре детских сада на 1 400 мест, две школы на 2 650 учеников, физкультурно-оздоровительный комплекс и поликлиника. Центром притяжения станет фонтанный комплекс и ухоженный сквер с прогулочными аллеями, уютными зонами отдыха и атмосферой, в которую хочется возвращаться. Здесь каждый день наполнен гармонией, заботой о главном и временем для себя.
Застройщик: ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1»». С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф
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