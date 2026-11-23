В Петербурге пресекли работу сим-боксов для мошеннических звонков
В Петербурге пресекли деятельность организованной группы, которая незаконно использовала сим-боксы для пропуска телефонного трафика. Уголовное дело расследуют по трем эпизодам ч. 3 ст. 274.3 УК РФ. Изобличены семь фигурантов — среди них несовершеннолетняя и гражданка иностранного государства, сообщили в официальном Telegram-канале ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.
По данным следствия, злоумышленники действовали по указаниям кураторов из-за рубежа и за вознаграждение. Не позднее ноября 2026 года они получили от них сим-боксы и сим-карты, устанавливали и администрировали оборудование в Петербурге. Через него мошенники звонили россиянам.
Следователи СК при поддержке УФСБ и МВД задержали фигурантов и провели обыски в квартирах и гараже. Изъяты сим-боксы, мобильные телефоны, Wi-Fi камеры, роутеры и сим-карты разных операторов. Всем предъявлено обвинение, избрана мера пресечения.