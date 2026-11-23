По данным следствия, злоумышленники действовали по указаниям кураторов из-за рубежа и за вознаграждение. Не позднее ноября 2026 года они получили от них сим-боксы и сим-карты, устанавливали и администрировали оборудование в Петербурге. Через него мошенники звонили россиянам.