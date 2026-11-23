Беговые лыжи стали покупать на 10% чаще. В среднем они стоили 21 000 рублей в новом состоянии и 8 000 рублей при покупке «с рук». Продажи горных лыж выросли на 3%. Они в среднем обходились в 43 000 рублей новые и в 16 000 рублей на ресейле. Сноуборды стали покупать чаще на 10%: новые в среднем покупали за 38 000 рублей, «с рук» — за 17 000 рублей.