В стране в целом в октябре банки выдали 15,85 тыс. льготных ипотечных кредитов на 95,96 млрд руб. — на 79% меньше по количеству и объему, чем в сентябре. Доля ипотеки с господдержкой в общем количестве выданных жилищных кредитов сократилась за месяц с 54% до 20%.

С 1 октября в России изменились условия по льготной ипотечной программе «Семейная ипотека». Срок кредитования сократился с 30 до 15 лет, а ставка теперь зависит от количества детей в семье. В частности, семьям с одним ребенком предлагается брать ипотеку под 10% годовых. С каждым последующим ребенком ставка снижается на 2 п. п. — максимум до 2% годовых.