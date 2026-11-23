В Черноземье выдачи льготной ипотеки за месяц сократились на 81%
Выдачи льготной ипотеки в Белгородской области упали на 85%
В октябре в большинстве регионов Черноземья банки выдали 613 ипотечных кредитов с господдержкой на общую сумму 3,13 млрд руб. — на 81% меньше по количеству и на 82% по объему, чем месяцем ранее. Это следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
Наиболее заметное сокращение произошло в Белгородской области, занявшей 39-е место в рейтинге ОКБ по объему выдач. Количество льготных ипотечных кредитов в регионе снизилось на 85% относительно сентября — с 828 до 125. Объем кредитования уменьшился настолько же — с 4,6 млрд до 680 млн руб.
В соседней Воронежской области (27-е место в рейтинге) выдача сократилась на 84% — с 1,16 тыс. до 183 кредитов. Объем кредитования уменьшился на столько же — с 6,14 млрд до 990 млн руб.
В Тамбовской области (69-е, предпоследнее место в топе) количество оформленных ипотек с господдержкой уменьшилось на 83% — с 315 до 54. Объем кредитования сократился на 85% — с 1,59 млрд до 240 млн руб.
В Липецкой области (60-е место) выдача сократилась на 82% — с 395 до 72 кредитов, объем — на 83%, с 2,12 млрд до 350 млн руб.
В Курской области (30-е место) снижение оказалось наименее значительным: количество кредитов уменьшилось на 65% — с 512 до 179, объем — на 70%, с 2,89 млрд до 870 млн руб.
Орловская область в топ-70 регионов по объему выдач льготных ипотек рейтинга ОКБ не попала.
В стране в целом в октябре банки выдали 15,85 тыс. льготных ипотечных кредитов на 95,96 млрд руб. — на 79% меньше по количеству и объему, чем в сентябре. Доля ипотеки с господдержкой в общем количестве выданных жилищных кредитов сократилась за месяц с 54% до 20%.
С 1 октября в России изменились условия по льготной ипотечной программе «Семейная ипотека». Срок кредитования сократился с 30 до 15 лет, а ставка теперь зависит от количества детей в семье. В частности, семьям с одним ребенком предлагается брать ипотеку под 10% годовых. С каждым последующим ребенком ставка снижается на 2 п. п. — максимум до 2% годовых.
Директор по риск-менеджменту, методологии и дата-аналитике ОКБ Николай Филиппов связывает падение выдачи с изменением условий льготных программ.
«Новые ограничения по условиям льготной ипотеки закономерно сделали жилищное кредитование с господдержкой значительно менее доступным. Ожидая этих изменений, заемщики приложили все усилия, чтобы успеть оформить льготную ипотеку до нововведений, что искусственно сдвинуло фокус спроса на сентябрь и привело к еще большему спаду выдач в октябре»,— пояснил господин Филиппов.
Как сообщал «Ъ-Черноземье», по итогам девяти месяцев Воронежская область стала лидером в Черноземье по числу и объему оформленных льготных ипотек. Банки одобрили здесь 5,5 тыс. займов на 27,9 млрд руб.
О влиянии прекращения господдержки на рынок ипотеки макрорегиона — в материале «Ъ-Черноземье» «Ставка на прощание».