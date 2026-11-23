Золотой знак «Надежный застройщик России» вручается строительным компаниям с 2014 года за высочайшие достижение в области соблюдения законных прав и интересов участников долевого строительства по результатам гражданского и государственного контроля по итогам года и в настоящее время по праву является одной из наиболее известных и авторитетных наград в сфере жилищного строительства России.