В БФК поддержали 19 поправок в бюджет Петербурга на 2027 год
На заседании бюджетно-финансового комитета (БФК) Законодательного собрания 23 ноября согласовали поправки ко второму чтению законопроекта о бюджете Санкт-Петербурга на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов.
Речь идет о 18 поправках, поступивших от парламентариев, и одной от губернатора Александра Беглова, сообщило издание ЗАКС.ру.
Итоги заседания подвел глава БФК Денис Четырбок. Он напомнил, что 17 ноября все поправки одобрила бюджетная комиссия.
«Мы также, коллеги, рекомендуем принять поправки, все 19, к указанному проекту и, собственно говоря, поручить председателю бюджетно-финансового комитета доложить об этом на заседании Законодательного собрания»,— подчеркнул господин Четырбок.
Предложенные поправки петербургские парламентарии рассмотрят на ближайшем пленарном заседании. Оно состоится в среду, 23 ноября.