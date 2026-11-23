Во Владикавказе задержали подозреваемого в организации незаконной миграции
В Северной Осетии правоохранители пресекли канал незаконной миграции. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления МВД.
По подозрению в организации незаконного пребывания иностранцев в России задержан 27-летний гражданин Туркменистана, проживавший во Владикавказе. По данным правоохранительных органов, мужчина помогал находить строителей и подбирал исполнителей среди трудовых мигрантов. В частности, он организовал незаконное пребывание 36-летнего соотечественника и привлек его к работе без необходимых разрешительных документов.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В его действиях также усматриваются признаки административных правонарушений по ч. 1 ст. 18.15 и ч. 3 ст. 18.9 КоАП РФ.
В отношении 36-летнего мигранта составлены административные материалы по статьям 18.8 и 18.10 КоАП РФ. Его поместили в центр временного содержания иностранных граждан. В ближайшее время он будет выдворен из России.
Правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства дела и возможных участников схемы.