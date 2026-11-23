По подозрению в организации незаконного пребывания иностранцев в России задержан 27-летний гражданин Туркменистана, проживавший во Владикавказе. По данным правоохранительных органов, мужчина помогал находить строителей и подбирал исполнителей среди трудовых мигрантов. В частности, он организовал незаконное пребывание 36-летнего соотечественника и привлек его к работе без необходимых разрешительных документов.