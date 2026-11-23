«Экоутилизацию» оштрафовали в Нижегородской области из-за мигранта
Суд в р. п. Сосновское Нижегородской области оштрафовал ООО «Экоутилизация» на 250 тыс. руб. за незаконное привлечение иностранца к трудовой деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Согласно материалам дела, компания привлекла к работе гражданина Таджикистана, имеющего патент по профессии «мастер». Однако фактически иностранец трудился сортировщиком-сборщиком металлолома.
Юрлицо признали нарушителем по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ (привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина по профессии, не указанной в патенте). Постановление в законную силу пока не вступило.