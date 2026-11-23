Жители Ростова-на-Дону отстояли маршрут №56 в его действующей схеме
Департамент транспорта Ростова-на-Дону опубликовал итоги опроса о судьбе муниципального маршрута №56. Голосование шло с 9 по 18 ноября, сообщили в администрации города.
Предметом дискуссии стала схема движения: перевозчик ООО «ДОН-Авто» выступил с предложением сократить маршрут, исключив заезд в микрорайон «Вертолетное поле» и сделав конечной остановку в микрорайоне «Левенцовский». Большинство участников опроса, впрочем, поддержали сохранение действующей трассы.
«Большинство жителей проголосовали за сохранение действующей схемы. Для многих жителей Вертолетного поля этот маршрут — важная связь с городом, и они не готовы ее терять. Решение принято: изменение схемы маршрута №56 не рассматривается», — прокомментировал директор департамента транспорта Александр Лисичкин.