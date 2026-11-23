«Большинство жителей проголосовали за сохранение действующей схемы. Для многих жителей Вертолетного поля этот маршрут — важная связь с городом, и они не готовы ее терять. Решение принято: изменение схемы маршрута №56 не рассматривается», — прокомментировал директор департамента транспорта Александр Лисичкин.