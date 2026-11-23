На прямую линию главы Дагестана поступило более 2,1 тысячи обращений
На прямую линию главы Дагестана поступило свыше 2,1 тыс. обращений от жителей республики. Об этом сообщили в региональном ЦУР.
Больше половины вопросов — 55% — пришло через официальный сайт, 28% — по телефону колл-центра, еще 16% — через чат-бот в мессенджере MAX.
Чаще всего жители поднимали вопросы ЖКХ, земельно-имущественных отношений, строительства и архитектуры, состояния дорог, образования и науки, поддержки участников СВО и улучшения жилищных условий.