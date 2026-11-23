ФНС требует продать с торгов участок липецкого станкозавода за долг в 72 млн
Арбитражный суд Липецкой области принял к производству исковое заявление Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) по управлению долгом № 1 к АО «Липецкое станкостроительное предприятие» (ЛСП). Ведомство добивается обращения взыскания на заложенный земельный участок компании для последующей реализации на торгах. Поводом для иска стал долг завода по налогам в размере 72,2 млн руб. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области.
Предварительное заседание назначено на 30 ноября. Отмечается, что ранее в отношении должника уже задействовали принудительные механизмы: выставляли требование о погашении недоимки и пытались списать средства с расчетных счетов. Так как деньги не поступили, материалы передали в Федеральную службу судебных приставов, сотрудники которой в июне 2026 года возбудили исполнительное производство для изъятия активов предприятия.
В качестве обеспечения налоговики арестовали площадку завода на улице Опытной в Липецке, после чего недвижимость в силу закона перешла в статус налогового залога. Кадастровая стоимость надела составляет 1,2 млн, рыночная — почти 2 млн руб. Поскольку обязательства так и остались непогашенными, инспекция потребовала реализовать участок на открытых торгах.
К процессу в качестве третьих лиц привлечены региональное управление ФНС и областное специализированное отделение судебных приставов.
По данным Rusprofile, АО «Липецкое станкостроительное предприятие» зарегистрировано в июне 2004 года в Липецке. Основной вид деятельности — производство металлообрабатывающих станков. Уставный капитал составляет 900 млн руб. В 2023 году предприятие отработало с нулевой выручкой, убыток составил 2,1 млн руб. Более актуальные финансовые показатели не предоставляются.
Ранее суд заочно приговорил бывших совладельцев ЛСП Владимира и Кирилла Петровых к трем и 15 годам колонии соответственно за хищение 52 млн руб. у соинвестора предприятия — АО «Станкопром» (структура «Ростеха»).