Предварительное заседание назначено на 30 ноября. Отмечается, что ранее в отношении должника уже задействовали принудительные механизмы: выставляли требование о погашении недоимки и пытались списать средства с расчетных счетов. Так как деньги не поступили, материалы передали в Федеральную службу судебных приставов, сотрудники которой в июне 2026 года возбудили исполнительное производство для изъятия активов предприятия.