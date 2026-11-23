Линейка реагентов нового поколения «Бионорд» включает жидкие, твердые и двухфазные составы, разработанные под разные климатические условия, типы инфраструктуры и задачи зимнего содержания территорий. Продукция изготавливается из природных солей с добавлением ингибиторов коррозии, а также макроэлементов, обогащающих почву. Благодаря этому материал снижает нагрузку на металлоконструкции и безопасен для окружающей среды. При этом реагенты «Бионорд» работают в широком диапазоне низких температур и сохраняют длительное действие, а их расход до семи раз ниже, чем у смесей из песка и галита.