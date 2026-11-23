В Красносулинском районе завершили расследование дела об убийстве подростка
Уголовное дело в отношении 22-летнего жителя Красносулинского района, обвиняемого в убийстве несовершеннолетней местной жительницы, направлено в суд. Обвинение фигуранту предъявлено по ч. 1 ст. 105 УК РФ., сообщили в СУ СК России по Ростовской области.
По версии следствия, вечером 13 августа обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры нанес подростку не менее 15 ударов складным ножом, после чего скрылся. Пострадавшую доставили в больницу, где она скончалась от полученных ранений.
Фигуранта задержали на следующий день. По ходатайству следователя суд заключил его под стражу. Вину он признал полностью.