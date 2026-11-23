По версии следствия, вечером 13 августа обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры нанес подростку не менее 15 ударов складным ножом, после чего скрылся. Пострадавшую доставили в больницу, где она скончалась от полученных ранений.