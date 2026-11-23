Удмуртия сохранила 36-е место в рейтинге доходов населения
Среднедушевой доход в республике достиг 62,6 тысячи рублей
Удмуртия заняла 36-е место в рейтинге российских регионов по соотношению доходов населения и стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг по итогам второго квартала 2026 года. Среднедушевой доход в республике составил 62,6 тыс. руб. в месяц, следует из исследования РИА Новости.
Соотношение доходов и стоимости фиксированного набора в Удмуртии составило 2,52. Годом ранее показатель был равен 2,43 при среднем доходе 56,1 тыс. руб. в месяц. Таким образом, позиция республики в рейтинге не изменилась.
Первое место занял Ямало-Ненецкий автономный округ с показателем 6,28. В тройку лидеров также вошли Чукотский автономный округ (5,48) и Ненецкий автономный округ (5,42). Последние места заняли Ингушетия (1,21), Карачаево-Черкесия (1,47) и Тыва (1,53).
По данным Росстата, среднедушевые доходы населения России во втором квартале 2026 года составляли 76,7 тыс. руб. в месяц. В реальном выражении они выросли на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Как ранее сообщал «Ъ-Удмуртия»в декабре 2025 года Удмуртия также занимала 36-е место в рейтинге РИА Новости по соотношению доходов населения и стоимости фиксированного набора товаров и услуг. Тогда среднедушевые доходы в республике составляли 56,1 тыс. руб. в месяц, а соотношение доходов и стоимости набора — 2,43.