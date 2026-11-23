«Наша задача — не только добиваться выплаты уже образовавшейся задолженности, но и предупреждать подобные ситуации. Для этого важно своевременно выявлять предприятия, испытывающие финансовые трудности, разбираться в причинах задержек и совместно с работодателями находить пути решения проблемы»,— подчеркнул господин Беглов.