Беглов рассказал о помощи города в погашении зарплатной просрочки на 600 млн рублей
За 10 месяцев 2026 года благодаря действиям межведомственной комиссии работодатели Санкт-Петербурга погасили около 600 млн рублей долгов по зарплате. На это указал губернатор Александр Беглов, сообщили в пресс-службе Смольного.
Возврат зарплатных долгов, по словам градоначальника, является результатом системной работы и четкого взаимодействия всех профильных структур.
«Наша задача — не только добиваться выплаты уже образовавшейся задолженности, но и предупреждать подобные ситуации. Для этого важно своевременно выявлять предприятия, испытывающие финансовые трудности, разбираться в причинах задержек и совместно с работодателями находить пути решения проблемы»,— подчеркнул господин Беглов.
Межведомственная комиссия создана петербургским правительством в августе 2025 года. Она работает при комитете по труду и занятости населения.