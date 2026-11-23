Как полагает следствие, обвиняемый также выступил в качестве курьера при обмане пенсионерок из Городца на 835 тыс. руб., из Балахны — почти на 1 млн руб. и 80-летнего жителя Нижнего Новгорода — на 3 млн руб. Кроме того, ему инкриминируют участие в хищении денег у жителей Тульской области, Рязани и Череповца. Они отдавали наличные под предлогом декларирования, отмены сомнительных операций, индексации пенсии и компенсации за лекарства.