Жителя Подмосковья арестовали в Нижнем Новгороде по обвинению в мошенничествах
Безработного ранее не судимого 19-летнего жителя Московской области арестовали в Нижнем Новгороде по обвинению в серии мошенничеств. Как сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области, ему инкриминируют участие в хищении более 7 млн руб.
Фигуранта задержали после заявления 77-летней жительницы Нижнего Новгорода. Она рассказала, что передала незнакомцу 420 тыс. руб. для отмены сомнительных операций и «декларирования» денег. Передать наличные потерпевшую убедил по телефону другой неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов.
Как полагает следствие, обвиняемый также выступил в качестве курьера при обмане пенсионерок из Городца на 835 тыс. руб., из Балахны — почти на 1 млн руб. и 80-летнего жителя Нижнего Новгорода — на 3 млн руб. Кроме того, ему инкриминируют участие в хищении денег у жителей Тульской области, Рязани и Череповца. Они отдавали наличные под предлогом декларирования, отмены сомнительных операций, индексации пенсии и компенсации за лекарства.
По каждому факту возбуждено дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество).