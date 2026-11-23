Белгородский «Еврострой» оштрафовали на 22 млн рублей за соглашение с УКС
Белгородское управление ФАС России оштрафовало ООО «Еврострой» Эдгара Херимяна на 22,3 млн руб., сообщили в ведомстве. По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении фирма признана виновной в нарушении законодательства. Комиссия УФАС ранее установила, что госучреждение «Управление капитального строительства Белгородской области» (УКС) и ООО «Еврострой» заключили соглашение, ограничивающее конкуренцию при проведении торгов.
«ООО "Еврострой" приступило к строительно-монтажным работам задолго до официального объявления торгов и заключения государственного контракта»,— заявили в УФАС.
Компанию привлекли к ответственности по статье о заключении ограничивающего конкуренцию соглашения, если такое соглашение приводит или может привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах (ч. 2 ст. 14.32 КоАП РФ). Для юридических лиц статья в качестве наказания предусматривает штраф в размере от 10% до половины начальной стоимости предмета торгов, но не более одной двадцать пятой совокупного размера суммы выручки правонарушителя от реализации всех товаров (работ, услуг) и не менее ста тысяч рублей.
В июне этого года «Ъ-Черноземье» писал, что Арбитражный суд Белгородской области отказал УКС в удовлетворении иска о признании недействительным решения УФАС касательно выявления антиконкурентного соглашения между УКС и «Евростроем» при реконструкции Прохоровской ЦРБ.
В сентябре также стало известно, что арбитраж принял заявления о вступлении в банкротное дело «Евростроя» от 24 потенциальных кредиторов на общую сумму 1,2 млрд руб. Они поступили с начала июня, когда в компании ввели процедуру наблюдения. Еврострой являлся ключевым подрядчиком по возведению фортификационных сооружений на границе с Украиной.