Компанию привлекли к ответственности по статье о заключении ограничивающего конкуренцию соглашения, если такое соглашение приводит или может привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах (ч. 2 ст. 14.32 КоАП РФ). Для юридических лиц статья в качестве наказания предусматривает штраф в размере от 10% до половины начальной стоимости предмета торгов, но не более одной двадцать пятой совокупного размера суммы выручки правонарушителя от реализации всех товаров (работ, услуг) и не менее ста тысяч рублей.