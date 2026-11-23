НЕОМЕТРИЯ представила подход к развитию территорий на Строительной неделе БРИКС
Директор департамента по развитию продуктов девелопера НЕОМЕТРИЯ Александр Абрамов рассказал о проектировании городской среды на примере жилых кварталов МЖК.
Директор департамента по развитию продуктов девелоперской компании НЕОМЕТРИЯ Александр Абрамов принял участие в панельной сессии «Сценарий для территории» в рамках Строительной недели БРИКС, которая проходила 10–13 ноября в Казани. Дискуссия была посвящена комплексному подходу к развитию городских пространств: от формирования мастер-плана и определения функций территории до строительства, эксплуатации и оценки результатов.
Модератором сессии «Сценарий для территории» стал основатель CM International Петр Кудрявцев. Спикерами также выступили архитектор будущего ВЭБ.РФ Сергей Кузнецов, главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина, директор по городским и строительным технологиям Фонда «Сколково» Юрий Хаханов и генеральный директор «КамаСтройИнвест» Эльвира Губайдулина.
Участники обсудили, как определить необходимые функции для конкретной территории, найти проекты-якоря, сохранить архитектурное качество при изменении экономических условий и обеспечить связь новых районов со сложившейся городской средой. Отдельное внимание уделили роли благоустройства и цифровых технологий, а также тому, как сохранить целостность первоначального замысла на протяжении всего жизненного цикла проекта.
Александр Абрамов рассказал о подходе НЕОМЕТРИИ к разработке сценария территории на примере жилых кварталов МЖК — проекта комплексного развития бывшей промышленной площадки площадью 28 га в центре Краснодара. В основе методики лежит анализ не только самого участка, но и окружающего городского контекста: существующих маршрутов, инфраструктурных дефицитов, точек активности и повседневного поведения людей. Такая практика позволяет оценить, как будущий район будет взаимодействовать с соседними кварталами и встраиваться в городскую структуру на протяжении десятилетий.
Важную роль при формировании мастер-плана играет региональная специфика. Для Краснодара продолжительный теплый сезон и высокая летняя температура определяют характер использования общественных пространств, время активности жителей, требования к озеленению, затенению и организации мест отдыха. Вместе с урбанистами CM International НЕОМЕТРИЯ разработала концепцию, основанную на многообразии культурных и природных особенностей Кубани. Она воплотилась в архитектуре и благоустройстве шести кварталов с разным характером, объединенных общей идеей. Такой подход позволяет учитывать идентичность места при формировании нового городского пространства.
«При разработке функциональной модели мы учитываем потребности разных групп пользователей и интересы города. Разделяем территорию на три уровня публичности: общегородские пространства, районные зоны и приватные дворы. Для каждого определяем свой характер использования. Такой же подход применяется в компании к коммерческой инфраструктуре. Ещё на этапе проектирования разрабатывается коммерческая стратегия, которая определяет, какие сервисы и торговые функции необходимы в разных частях территории, где их целесообразно разместить и как они будут дополнять друг друга. Это позволяет заранее сформировать коммерческое наполнение с учетом потребностей будущих жителей и сценариев использования пространств. В результате коммерческая инфраструктура становится органичной частью городской среды и поддерживает повседневную жизнь района»,— уточнил Александр Абрамов.
Отдельное внимание в сценарном проектировании НЕОМЕТРИЯ уделяет выявлению потенциальных конфликтов между различными группами пользователей. В частности, анализируются пересечения детских и транзитных маршрутов, соседство активных и тихих зон, перемещения жителей, посетителей и служб доставки. Такой анализ позволяет еще на этапе мастер-плана определить необходимость разделения потоков, функционального зонирования и создания буферных пространств. Именно выявление слабых мест проектной модели становится основой для повышения качества будущей городской среды.
Важной частью сценария развития МЖК станет работа с историческим наследием. На территории бывшего промышленного предприятия сохранились объекты культурного наследия 1904 года, которые на протяжении десятилетий были скрыты за заводским забором и фактически исключены из городской жизни.
В рамках проекта НЕОМЕТРИЯ планирует отреставрировать исторические корпуса, приспособить их к современному использованию, обустроить просторную площадь с качественным современным благоустройством и открыть ее для всех жителей Краснодара. По сути, девелопер возвращает городу часть его собственной истории, делая прежде закрытое пространство новым местом общественной жизни.
Исторические здания станут основой культурно-досугового ядра, объединенного с системой пешеходных маршрутов и общественных пространств. Здесь прошлое города получит продолжение в новых сценариях повседневной жизни, а сама территория станет точкой притяжения для жителей МЖК и окружающих районов.
Важным условием реализации сценария территории в компании считают синхронизацию строительства жилья, социальной инфраструктуры, общественных пространств и коммерческих функций. Поскольку проекты КРТ реализуются в течение многих лет, мастер-план должен учитывать качество городской жизни на каждом промежуточном этапе. При этом инфраструктура должна обеспечивать потребности первых жителей, а коммерческие функции — развиваться по мере формирования устойчивого спроса. Такой подход позволяет сохранять жизнеспособность отдельных очередей и целостность проекта на всем протяжении его реализации.
Результативность заложенного сценария НЕОМЕТРИЯ планирует оценивать по конкретным показателям: востребованности функций, реальным маршрутам жителей, интенсивности использования общественных пространств и наличию конфликтов между разными сценариями. Это позволит сопоставлять первоначальные прогнозы с тем, как территория будет работать после реализации, и при необходимости корректировать принятые решения.
Строительная неделя БРИКС объединила представителей строительной отрасли, девелоперских компаний, архитектурного сообщества, органов власти и финансовых институтов. В деловую программу вошли обсуждения актуальных вопросов градостроительства, архитектуры, технологий, инвестиций и комплексного развития территорий.
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