На строительство объектов водоотведения на Ставрополье направят 5,8 млрд рублей
Ставропольский край получит 5,8 млрд руб. казначейских инфраструктурных кредитов на строительство объектов водоотведения. Заявку региона одобрил президиум правительственной комиссии по региональному развитию в рамках второго этапа программы. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства и архитектуры Ставропольского края.
Всего на 2028–2030 годы 22 регионам одобрено выделение 88,22 млрд руб. Как сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, с начала действия программ инфраструктурного кредитования в России завершено строительство более 1 тыс. объектов и поставлено 8,4 тыс. единиц транспорта.
Оператором программы выступает Фонд развития территорий. Он сопровождает проекты от подготовки заявок до завершения работ.