Всего на 2028–2030 годы 22 регионам одобрено выделение 88,22 млрд руб. Как сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, с начала действия программ инфраструктурного кредитования в России завершено строительство более 1 тыс. объектов и поставлено 8,4 тыс. единиц транспорта.