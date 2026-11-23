Экс-сотрудники муниципального учреждения в Сочи получили до 12 лет колонии за взятки
В Сочи двух бывших работников муниципального учреждения приговорили к 11 и 12 годам лишения свободы за получение взяток на общую сумму более 9 млн руб. Осужденные ранее работали в МКУ «Дирекция заказчика Хостинского внутригородского района города Сочи». Приговор вынес Хостинский районный суд. Об этом сообщили в прокуратуре.
Суд установил, что бывшие должностные лица действовали в составе организованной группы. С 21 сентября 2018 года по 11 апреля 2024 года они требовали от представителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей передавать им деньги в качестве взяток. Общая сумма незаконного вознаграждения превысила 9 млн руб.
По данным суда, в случае отказа от передачи денег осужденные угрожали направить в администрацию недостоверные сведения об объемах выполненных подрядчиками работ. Такие действия могли привести к наложению штрафов, расторжению контрактов и включению организаций в реестр недобросовестных поставщиков.
Суд признал бывших сотрудников муниципального учреждения виновными в получении взятки должностным лицом (ст. 290 УК РФ) и превышении должностных полномочий (п. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).
С учетом позиции государственного обвинителя одному из осужденных назначили 11 лет лишения свободы, второму — 12 лет. Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.
Кроме того, им запретили занимать должности, связанные с организационно-распорядительными полномочиями в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях. Также суд постановил конфисковать денежные средства в размере, соответствующем сумме полученных взяток.