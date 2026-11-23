В Сочи двух бывших работников муниципального учреждения приговорили к 11 и 12 годам лишения свободы за получение взяток на общую сумму более 9 млн руб. Осужденные ранее работали в МКУ «Дирекция заказчика Хостинского внутригородского района города Сочи». Приговор вынес Хостинский районный суд. Об этом сообщили в прокуратуре.