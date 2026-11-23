ФАУ «Роскапстрой» обжаловало взыскание 109 млн рублей в пользу ГК «ЕКС»
Федеральное автономное учреждение (ФАУ) «Роскапстрой» подало апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Москвы о взыскании 109 млн руб. в пользу АО «ГК „ЕКС“» за работы по четырем проектам берегоукрепления в Сочи. Это следует из информации, размещенной в картотеке арбитражных дел.
Спор касается защиты пляжей в Лазаревском районе. Речь идет об участках у пляжа «Дельфин», от железнодорожной станции Якорная Щель до поселка Детляжка, в поселке Лоо и на пляже «Свирский». В августе 2022 года стороны заключили договоры на проектирование и инженерные изыскания общей стоимостью около 150 млн руб.
В январе 2023 года работы приостановили из-за сокращения лимитов бюджетных обязательств. К проектам стороны не вернулись. После безуспешных попыток расторгнуть договоры ГК «ЕКС» обратилась в суд, заявив, что длительная остановка сделала исполнение контрактов невозможным. «Роскапстрой» настаивал, что подрядчик должен был учитывать риски сокращения финансирования, а также указывал на отсутствие положительного заключения госэкспертизы.
Суд частично сократил сумму требований: он исключил 2,5 млн руб. за геофизические исследования, которые можно было отложить до возобновления проектов, и 83 тыс. руб. по договорам, заключенным после остановки работ.
Партнер адвокатского бюро «Павлова, Голотвин, Быканов и партнеры», доцент Финансового университета Денис Быканов считает аргументацию суда последовательной. Однако наличие «публичного элемента», связанного с бюджетным финансированием, повышает неопределенность при обжаловании. «Я бы не исключал возможность пересмотра решения по данному делу»,— добавил он.
Генеральный директор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш оценивает перспективы отмены решения как невысокие. «Позиция Верховного суда в таких спорах на стороне подрядчиков, пассивность ответчика в первой инстанции ограничивает его возможности в апелляции. Вполне возможно частичное снижение суммы»,— отметила она.