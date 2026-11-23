Спор касается защиты пляжей в Лазаревском районе. Речь идет об участках у пляжа «Дельфин», от железнодорожной станции Якорная Щель до поселка Детляжка, в поселке Лоо и на пляже «Свирский». В августе 2022 года стороны заключили договоры на проектирование и инженерные изыскания общей стоимостью около 150 млн руб.