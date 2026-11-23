В январе—августе 2026 года интерес к покупке земельных участков в Сочи сократился на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом средняя стоимость сотки земли за год выросла на 6,2%, до 2,33 млн руб. на начало ноября, рассказал «Ъ-Сочи» генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков.