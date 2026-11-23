Интерес к покупке земельных участков в Сочи за год снизился на 16%
В январе—августе 2026 года интерес к покупке земельных участков в Сочи сократился на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом средняя стоимость сотки земли за год выросла на 6,2%, до 2,33 млн руб. на начало ноября, рассказал «Ъ-Сочи» генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков.
По его мнению, основная причина снижения интереса к участкам — высокая стоимость земли. «Даже покупка небольшого участка требует серьезных вложений, а ведь впереди еще строительство дома, подключение коммуникаций и благоустройство территории»,— говорит господин Летенков.
Сопоставимого сокращения количества сделок он не отмечает. Покупатели стали внимательнее оценивать расходы, в том числе стоимость строительства, наличие подъездных путей и коммуникаций, а также юридический статус земли. В Сочи встречаются участки с ограничениями, которые могут существенно осложнить строительство.
В течение года цены заметно колебались: в феврале средний показатель опускался до 1,44 млн руб. По мнению Валерия Летенкова, поддержку стоимости земли оказывает ограниченное предложение участков с хорошими характеристиками. Наиболее востребованы территории с удобным подъездом, подведенными коммуникациями и юридически прозрачными документами.
Стоимость земли под коммерческую застройку зависит прежде всего от ее расположения и назначения. При выборе участка под гостиницу или торговый объект инвесторы учитывают транспортную доступность, туристический поток и возможность реализации проекта. Поэтому участки одинаковой площади в одном районе могут существенно различаться по цене.