Транспортное средство с 19,2 т мандаринов следовало из Республики Казахстан в Московскую область. Его остановили вблизи пункта пропуска «Бугристое» для проверки документов. Выяснилось, что по сертификату фрукты необходимо провезти через Оренбургскую область, а водитель пытался пересечь границу через Южный Урал. Грузовик вернули на территорию соседнего государства.