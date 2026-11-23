Суд отказал упрдор «Черноморье» во взыскании 26 млн рублей с АО «БТС-Мост»
Федеральному казенному учреждению «Управление федеральных автомобильных дорог „Черноморье“», зарегистрированному в Сочи, не удалось через Арбитражный суд Чеченской Республики взыскать с АО «Бамтоннельстрой-Мост» 26 млн руб. неустойки за нарушение промежуточных сроков строительства транспортной развязки. Это следует из решения, с которым ознакомился «Ъ-Сочи».
Согласно материалам дела, в ноябре 2022 года стороны заключили государственный контракт о строительстве и реконструкции участков и транспортной развязки на автодороге Новороссийск—Керчь (А-290). Стоимость контракта — 3,42 млрд руб.
Подрядчик должен был завершить строительно-монтажные работы в августе 2026 года, а ввести объект в эксплуатацию — в октябре того же года. Однако после перераспределения бюджетного финансирования сроки сдачи объекта перенесли на 2028 год.
В апреле 2026 года стороны расторгли контракт. К этому моменту «Бамтоннельстрой-Мост» выполнил и сдал заказчику работы на 637,6 млн руб. Обязательства на оставшиеся 2,78 млрд руб. были прекращены.
После сверки расчетов казенное учреждение предъявило подрядчику неустойку за нарушение промежуточных сроков выполнения работ в 2025–2026 годах. Корректность расчета компания признала.
Решение может быть обжаловано в Шестнадцатом арбитражном апелляционном суде.