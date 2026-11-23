Налоговая приостановила операции по счетам таганрогского авиазавода имени Бериева
Налоговая приостановила операции по счетам таганрогского авиазавода имени Бериева
Расходные операции по счетам таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Георгия Бериева (АО «ТАНТК им. Г. М. Бериева») приостановила Межрайонная инспекция ФНС России № 6 по Краснодарскому краю. Данные о мерах приостановления отражены в карточке компании в информационной системе «СПАРК-Интерфакс».
Основанием послужило непредставление организацией налоговой декларации. Решение инспекции означает, что оборонное предприятие не сможет распоряжаться средствами на счетах в «Сбербанке», «Новикомбанке» и «Промсвязьбанке» — именно там открыты его расчетные счета.
По данным информационной системы, АО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» зарегистрировано в 1994 году в Таганроге. Основная деятельность — ремонт и техническое обслуживание летательных аппаратов. Управляющей компанией является АО «Туполев» (дочерняя компания «Объединенной авиастроительной корпорации»). Согласно последней опубликованной бухгалтерской отчетности, в 2025 году выручка предприятия составила 3,79 млрд руб., убыток — 5 млрд руб.
Таганрогский завод занимается серийным производством самолетов-амфибий Бе-200, которые используются для борьбы с лесными пожарами, поисково-спасательных операций и перевозки грузов.