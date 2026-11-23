Расходные операции по счетам таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Георгия Бериева (АО «ТАНТК им. Г. М. Бериева») приостановила Межрайонная инспекция ФНС России № 6 по Краснодарскому краю. Данные о мерах приостановления отражены в карточке компании в информационной системе «СПАРК-Интерфакс».