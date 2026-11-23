На Ставрополье замглавврача получил условный срок за завышение стоимости ремонта
Буденновский городской суд приговорил к трем годам лишения свободы условно заместителя главного врача «Краевого центра специализированных видов медицинской помощи №1». Его признали виновным в превышении должностных полномочий при исполнении госконтракта на капитальный ремонт врачебной амбулатории в селе Толстово-Васюковском Буденновского округа. Об этом сообщили в УФСБ по Ставропольскому краю.
По материалам дела, подрядчик — индивидуальный предприниматель — включил в финансовую отчетность завышенные сведения об объемах и стоимости выполненных работ, рассчитывая получить незаконную прибыль. Замглавврача, зная о недостоверности этих данных, подписал документы без согласования с представителем строительного контроля.
Контракт на ремонт амбулатории был заключен в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». Помимо условного срока с испытательным сроком два года, осужденному запретили на полтора года заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями при заключении и исполнении контрактов.
Ранее в отношении предпринимателя возбудили уголовное дело о мошенничестве по ч. 3 ст. 159 УК РФ.