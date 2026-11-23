Контракт на ремонт амбулатории был заключен в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». Помимо условного срока с испытательным сроком два года, осужденному запретили на полтора года заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями при заключении и исполнении контрактов.