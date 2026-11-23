На поддержку промышленности Северной Осетии направили почти 45 млн рублей
В фонд развития промышленности Северной Осетии направили почти 45 млн руб. в 2026 году для поддержки местных производителей. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло.
По данным властей, часть средств предприятия уже освоили. Господдержка предоставляется в форме льготных займов. Средства предназначены для обновления оборудования, расширения производственных мощностей и внедрения современных технологий.
За последние четыре года республика получила более 500 млн руб. по государственной программе «Развитие промышленности». Отмечается, что за этот период удалось создать свыше 400 новых рабочих мест.