Внебюджетные инвестиции в прорывные проекты Ставрополья достигли 212 млрд рублей
Объем внебюджетных инвестиций в прорывные проекты Ставропольского края с начала их реализации достиг 212,2 млрд рублей. Об этом сообщил полпред президента РФ в СКФО.
Проекты охватывают энергетику, промышленность и туризм: предусматривают строительство ветроэлектростанций, создание кластера по производству удобрений, развитие агропромышленного кластера и животноводства, создание логистических центров и развитие туристической инфраструктуры Кавминвод.
Отдача от вложений уже измеряется в конкретных показателях. По данным на 1 октября 2026 года, в рамках этих проектов создано более 21 тыс. рабочих мест, произведено товаров и оказано услуг на 114,3 млрд рублей.