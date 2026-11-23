«При разработке функциональной модели мы учитываем потребности разных групп пользователей и интересы города. Разделяем территорию на три уровня публичности: общегородские пространства, районные зоны и приватные дворы. Для каждого определяем свой характер использования. Такой же подход применяется в компании к коммерческой инфраструктуре. Ещё на этапе проектирования разрабатывается коммерческая стратегия, которая определяет, какие сервисы и торговые функции необходимы в разных частях территории, где их целесообразно разместить и как они будут дополнять друг друга. Это позволяет заранее сформировать коммерческое наполнение с учётом потребностей будущих жителей и сценариев использования пространств. В результате коммерческая инфраструктура становится органичной частью городской среды и поддерживает повседневную жизнь района», – уточнил Александр Абрамов.