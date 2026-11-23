Для оплаты клиенту достаточно открыть раздел «Платежи» в мобильном приложении или интернет-банке ПСБ, выбрать опцию «QR и фото» и отсканировать документ или выбрать его фото из памяти телефона. Алгоритмы искусственного интеллекта Smart Engines самостоятельно распознают ИНН, БИК, номер счета и другие необходимые реквизиты как с бумажных, так и с электронных документов. Клиенту останется только проверить данные и подтвердить оплату.