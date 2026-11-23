Чибис обещал направить 30 млн рублей лучшим муниципалитетам Мурманской области
Муниципалитеты Мурманской области, показавшие лучшие результаты работы в 2025 году, получат денежное поощрение. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор региона Андрей Чибис.
В числе лидеров — Мурманск, Кандалакшский, Терский и Печенгский округа. Результаты деятельности муниципалитетов, по словам губернатора, оценивали по 18 показателям, которые напрямую влияют на качество жизни северян: развитию предпринимательства, укреплению налоговой базы, качеству городской среды, развитию инфраструктуры и созданию условий для самореализации.
«Общий объем грантовой поддержки по итогам 2025 года составляет 30 миллионов рублей — деньги немалые, эти средства должны стать ресурсом для новых проектов и дальнейшего развития территорий»,— заявил господин Чибис.