В числе лидеров — Мурманск, Кандалакшский, Терский и Печенгский округа. Результаты деятельности муниципалитетов, по словам губернатора, оценивали по 18 показателям, которые напрямую влияют на качество жизни северян: развитию предпринимательства, укреплению налоговой базы, качеству городской среды, развитию инфраструктуры и созданию условий для самореализации.