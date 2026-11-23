Офисный комплекс в центре Ростова продают за 47,4 млн рублей
Конкурсный управляющий Виталий Литвин объявил о проведении открытого аукциона по продаже имущества обанкротившегося ООО "МПКФ «ИСМА»". Офисный комплекс выставлен на торги за 47,4 млн руб., сообщается на сайте ЕФРСБ.
Компания, занимавшаяся оптовой торговлей бытовыми электротоварами, была признана несостоятельной решением Арбитражного суда Ростовской области от 25 августа 2026 года.
На торги выставлен единый лот, обремененный залогом ПАО «Сбербанк». В его состав входят: земельный участок площадью 252 кв. м; нежилое помещение (строение-офис) площадью 534,9 кв. м. Оба объекта расположены по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 63. Шаг аукциона составляет 5% от начальной цены, размер задатка для участия — также 5%.
Прием заявок на электронной площадке АО «Центр дистанционных торгов» открыт с 23 ноября по 29 декабря 2026 года. Торги состоятся 30 декабря 2026 года.
Победителем признается претендент, предложивший максимальную цену. Договор купли-продажи должен быть подписан победителем в течение пяти дней с момента получения предложения от управляющего, а полная оплата лота — произведена в течение 30 дней со дня подписания договора.