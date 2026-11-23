На торги выставлен единый лот, обремененный залогом ПАО «Сбербанк». В его состав входят: земельный участок площадью 252 кв. м; нежилое помещение (строение-офис) площадью 534,9 кв. м. Оба объекта расположены по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 63. Шаг аукциона составляет 5% от начальной цены, размер задатка для участия — также 5%.