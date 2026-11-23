В Черноземье 25 ноября ожидается морозная и снежная погода, до –4°C
В среду, 25 ноября, жителей Черноземья ожидает морозная и снежная погода. Температура будет варьироваться от –1°C до –4°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».
В Белгороде утром температура составит –3°C, днем поднимется до –1°C, вечером составит –2°C, а ночью сохранится на том же уровне. Ветер до 7 м/с.
В Воронеже утром будет –2°C, днем потеплеет до –1°C, вечером вновь снова ожидается –2°C, а ночью температура составит –3°C. Ветер до 7 м/с.
В Курске утром ожидается –3°C, днем будет до –2°C, вечером сохранится на том же уровне, а ночью температура вновь составит –3°C. Ветер до 7 м/с.
В Липецке утром температура воздуха составит –2°C, днем поднимется до –1°C, вечером снова будет –2°C, а ночью опустится до –3°C. Ветер до 7 м/с.
В Орле утром ожидается –2°C, днем температура сохранится на том же уровне, вечером столбик термометра покажет до –3°C, а ночью температура составит –4°C. Ветер до 7 м/с.
В Тамбове утром будет –2°C, днем, вечером и ночью она сохранится на том же уровне. Ветер до 8 м/с.